Как нетворкинг помогает в деловой среде: 5 интересных советов

Нетворкинг — это не просто разговоры на мероприятиях и обмен визитками, а стратегический инструмент для поиска работы, развития карьеры и расширения профессиональных горизонтов. Это двусторонний и полезный процесс, сообщила РИАМО директор по маркетингу социальной сети для нетворкинга «Сетка» Татьяна Канонерова.

По ее словам, парадоксально, но многие воспринимают нетворкинг исключительно как инструмент получения какой-то выгоды — контактов, клиентов, партнеров, — но не задумываются о том, что они могут дать людям взамен. А ведь это всегда двусторонний процесс.

Канонерова дала пять важных советов, как развивать полезные связи.

Принцип «помоги сначала, получишь потом»

Взаимодействуя с людьми, важно продемонстрировать искреннее желание помогать другим без ожидания немедленного вознаграждения. Когда человек делится с кем-то ценной информацией, контактами или выражает готовность оказать какую-то практическую помочь, то его будут воспринимать как ценного, на кого можно опереться.

«Отношения, основанные на искренней готовности помочь, часто дают лучшие результаты, чем те, которые строятся на личной выгоде», — объяснила эксперт.

Ставьте перед собой задачу узнать что-то новое о собеседнике

Не нужно подходить к нетворкингу с идеей «Что я могу получить?», а лучше попробовать сосредоточиться на том, что можно изучить. Можно узнать о личных и профессиональных интересах собеседников, постараться понять, какие у них цели или проблемы.

«Чем большей информацией о людях вы будете обладать, тем проще вам будет предложить им что-то ценное, получить их расположение и укрепить репутацию полезного и надежного человека. Эта стратегия помогает не только наладить связи, но и лучше понять текущие тенденции в отрасли», — отметила специалист.

Инвестиции в долгосрочные отношения

Эксперт посоветовала завести привычку поддерживать контакт с людьми, даже если сразу нет выгоды. Это может быть просто поздравление с праздником или отправка ссылки на полезную статью по работе в условном Telegram — разумеется, в пределах разумного.

«Подобные мелочи не дадут вашим коллегам по отрасли забыть о вашем существовании и позволят вам оставаться на виду у коллег по отрасли, с которыми вы по разным причинам пересекаетесь редко — например, раз в несколько месяцев. Лучше быть партнером на длительный срок, чем на одну сделку», — рассказала Канонерова.

Используйте силу неформальных встреч

Неформальные встречи — один из самых мощных инструментов нетворкинга. В непринужденной обстановке гораздо легче перейти от офисного смолл-тока к более глубокому откровенному разговору и найти общий язык с собеседником.

«В качестве примера приведу кейс моего коллеги, который недавно переехал в Амстердам и вышел на местный рынок труда в сфере корпоративного маркетинга. В процессе поиска вакансий он нашел в LinkedIn и вступил в местный „клуб маркетологов“. Два раза в месяц участники клуба собираются в ресторане на завтрак и ужин, в ходе которых обсуждают новости и события, связанные с работой, обмениваются кейсами, просят и дают рекомендации», — привела пример эксперт.

Благодаря вступлению в сообщество ее коллега смог получить информацию о вакансиях, которых нет в открытом доступе на рекрутинговых платформах, и несколько референсов от новых знакомых, которые впоследствии использует на собеседованиях.

Активность в закрытых профессиональных сообществах

Для эффективного нетворкинга недостаточно общаться только на публичных мероприятиях, следует найти закрытые группы, клубы, форумы или онлайн-сообщества по профессии.

Например, активное участие в специализированных чатах или профессиональных группах в «Сетке», LinkedIn, Telegram поможет выделиться среди десятков людей, которые только подключаются к открытым мероприятиям. Чтобы завоевать расположение коллег по отрасли, стоит писать по существу, делиться опытом и оказывать посильную помощь по входящим запросам, заключила собеседница.