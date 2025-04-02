Как научить ребенка с РАС общаться: советы специалиста по коммуникации

Специалист: с аутичным ребенком можно установить контакт через его интересы

Ранняя диагностика помогает выявить индивидуальные особенности ребенка с аутизмом и выстроить подход к развитию речи и общения, сообщила РИАМО руководитель направления «Развитие коммуникативных навыков и речи» центра реабилитации инвалидов детства «Наш Солнечный Мир» Ирина Фарафонова.

«Ранняя диагностика помогает выявить индивидуальные особенности ребенка с расстройством аутистического спектра (РАС) и выстроить подход к развитию речи и общения. Сначала нужно установить контакт с ребенком через значимую, интересную для него деятельность, даже если это стереотипная деятельность. Стараться включать ребенка в совместные игры», — сказала Фарафонова.

Она добавила, что также надо поддерживать навык ребенка постоянно пользоваться средствами альтернативной и поддерживающей коммуникации, так как это дает возможность ребенку общаться и выражать свои мысли и просьбы как можно быстрее.

«Важно создавать «проблемные» коммуникативные ситуации, например, «переставать понимать» ребенка, если он обращается с помощью крика. В такие моменты необходимо подсказывать ребенку, как можно выразить просьбу: с помощью жеста, карточек PECS или осмысленного звука. Все успешные попытки коммуникации нужно обязательно поддерживать и хвалить», – подчеркнула специалист.

Фарафонова заключила, что ранняя диагностика дает очень важную информацию о состоянии ребенка. Она может помочь разработать индивидуальный подход к развитию коммуникативных навыков, а потом и речи.

Материал подготовлен в рамках межрегионального журналистского проекта «Ранняя диагностика аутизма», организованного фондом Андрея Первозванного и центром «Наш солнечный мир» при поддержке аппарата уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка. Его цель — привлечь внимание к важности раннего выявления РАС и поддержать специалистов, родителей и детей, которым требуется помощь.

Проект стал продолжением инициативы «Один день вместе», реализованной в декабре 2024 года. Тогда журналисты из разных регионов провели день с семьями, воспитывающими детей с РАС, рассказали об их повседневной жизни и опубликовали 21 материал в СМИ 19 регионов России. Эти истории были собраны на специальной странице сайта, чтобы показать судьбу таких семей по всей стране и способствовать формированию более доступной и поддерживающей общественной среды.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма отмечается ежегодно 2 апреля, начиная с 2008 года. Цель даты — подчеркнуть необходимость помогать людям, страдающим неизлечимым заболеванием, и повышать уровень их жизни.