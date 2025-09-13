Как молодежь Подмосковья участвует в выборах

В восьми округах Московской области продолжаются муниципальные выборы 2025 года. В выборном процессе активное участие принимают представители разных поколений — от молодогвардейцев до участников специальной военной операции, демонстрируя высокую гражданскую активность жителей региона, сообщила пресс-служба администрации городского округа Подольск.

«Для нас принципиально важно, чтобы молодежь не только участвовала в общественной жизни, но и брала на себя ответственность за будущее муниципалитетов. Сегодня молодые участвуют в выборах, чтобы отстаивать интересы жителей и развивать свои округа», — рассказала руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Подмосковья Диана Алумянц.

Участник СВО с позывным «Корнет», несмотря на короткий отпуск, нашел время сделать свой выбор.

«Для меня было принципиально лично выполнить свой гражданский долг, пока я нахожусь в отпуске. Рад, что смог разделить этот момент с супругой и совместно выразить нашу гражданскую позицию. Мы верим в развитие и процветание нашего родного округа. Призываю всех земляков сделать свой выбор — это в наших с вами интересах», — поделился участник СВО «Корнет».

Особое внимание привлекает участие в выборах целых семей — мужей и жен, детей и родителей.

«Для меня важно приходить на выборы вместе с семьей, потому что это не только наш общий день, но и знак преемственности. Родители показывают пример детям, дети учатся у старших, и так складывается ответственность за будущее. Когда голосуешь не один, а рядом с близкими — понимаешь, что твой выбор становится частью большой семейной истории», — отметил участник СВО Илья Гришаев.

По данным Мособлизбиркома, к 15:00 субботы общая явка избирателей составила 17,78%, при этом среди выбравших дистанционный способ голосования через систему ДЭГ уже отдали свой голос 79,36% граждан.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.