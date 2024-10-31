Как избавиться от статического электричества на волосах и одежде

Проблема «наэлектризованных волос и одежды» вряд ли вызывает положительные эмоции у кого-либо. Поэтому, чтобы избежать отрицательного воздействия холода на вещи и прическу, можно следовать нескольким рекомендациям, сообщает Общественная Служба Новостей .

Чтобы одежда не билась током, следует, в первую очередь, устранить проблему с сухим воздухом. В этом очень хорошо поможет установка дома увлажнителя. Лучше включать его ежедневно.

Чтобы вещи меньше электризовались после стирки, многие хозяйки прибегают к использованию соды. Достаточно добавить немного этого вещества в отсек стиральной машины, предназначенный для порошка. Кроме того, важную роль в предотвращении статического электричества играет правильная сушка белья. Лучше всего досушивать вещи на свежем воздухе, например, на балконе. Не стоит забывать также применять кондиционер для белья и другие средства, обладающие антистатическим эффектом.

Чтобы не электризовались волосы, вода, в которой они моются, должна быть комнатной температуры или даже прохладнее. Кроме того, зимой в уход хорошо добавлять разглаживающие сыворотки — они не только увлажнят волосы, но и защитят их, и они также будут меньше электризоваться. Стоит обратить внимание на шампуни, в составе которых присутствуют масла, поскольку они активно напитывают волосы, не утяжеляя их. Лучше отдавать предпочтение средствам без силикона и парабенов.

Кроме того, не рекомендуется носить синтетические шапки — от них волосы очень сильно электризуются, а еще они не так сильно согревают. Также осенью и зимой лучше пить больше воды и употреблять больше творога, так как в нем содержится кальций, который, в свою очередь, влияет на состояние волос.