Как из сказки: российская школьница поставила рекорд по длине волос

Школьница Арина из Ижевска может похвастаться косой почти два метра

16-летняя Арина Саяпова из Ижевска попала в Книгу рекордов России: длина ее волос достигает почти 2 метров, сообщает Life.ru .

«Волосы я отращиваю с рождения. Периодически мама подстригала их на 2–3 см. Больше всего мне подстригли в пять лет — на 15 см. Цели не было никакой, просто нравилось, что у меня длинные волосы», — рассказала девушка.

Первый рекорд она установила еще в девять лет: тогда ее волосы впервые измерили официально. Затем она каждый год обновляла свое достижение.

У Арины много хобби и интересов: с 5 лет она занимается народными танцами в хореографическом ансамбле «Родничок» и ставит танцы с собаками.

Сейчас «русская Рапунцель» учится в 10 классе лингвистического лицея, среди любимых предметов — биология, литература и история.

В будущем Арина планирует стать ветеринаром, а в свободное время увлекается классической литературой.