Как используются церковные записки о здравии: разъяснения священнослужителя

В разговоре с журналистами RT православный священник Владислав Береговой рассказал о том, для чего нужны церковные записки и какими они бывают, а также что с ними делают в дальнейшем.

По словам священника, первое, что должен сделать прихожанин при посещении храма — передать записку для чтения во время литургии. Он уточнил, что в различных церквях этот обряд может иметь разные названия — его называют обедней, проскомидией или другими терминами.

Священник разъяснил механизм использования таких записок: в начальной части богослужения, которая называется проскомидией, священнослужитель произносит каждое указанное в записке имя и одновременно отделяет кусочек просфоры. После службы эти кусочки просфоры помещаются в чашу с причастием и при этом читается особая молитва.

Священнослужитель также рассказал о различных формах церковного поминовения. По его словам, молебны проводятся исключительно за здоровье людей, принявших крещение, в то время как панихиды совершаются только по усопшим. Что касается поминовения при чтении Псалтири, то оно возможно в обоих случаях — и за живых, и за умерших.

