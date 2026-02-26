Как 2000 олимпийских бассейнов: опасное половодье ожидается в Московском регионе

Весна и оттепели уже скоро, в столице и Подмосковье прогнозируется активное и опасное весеннее половодье, сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Он напомнил, что сейчас в Москве рекордно высокие для зимы сугробы. Они достигли своего пика на ВДНХ — 72 см, на Балчуге — 83 см, в МГУ — 86 см. Снег с 27 февраля начнет медленно таять. По метеостатистике, при подобном аномальном слое снега в мегаполисе в 60% случаев сугробы сходят до 5 апреля, в 40% — до 10 апреля.

«Учитывая небывалую высоту снежного покрова, площадь столицы и осеннюю переувлажненность земли (в октябре и ноябре осадков в Москве выпало на 25-43% больше нормы), можно предположить, что такое колоссальное количество снега — в переводе на воду — соответствует примерно 5 млн куб. м — именно столько воды Москва примет в процессе грядущего снеготаяния в умеренном марте и довольно теплом апреле», — написал Тишковец в своем Telegram-канале.

По его словам, чтобы осознать масштаб половодья, можно сравнить объем талой воды с разными геометрическими фигурами, водоемами или событиями. Например, это высота 50-этажного небоскреба, заполненного водой, 2000 олимпийских бассейнов, 83 333 цистерны по 60 тонн каждая, 700 футбольных полей, залитых водой на 1 м, 1/10 озера Селигер, свыше 70 лет непрерывного приема душа (10 л/мин.).

Как уточнил синоптик, при таком обильном снеготаянии жителей в регионе и на территории Центральной России ждет бурное «пробуждение» рек и озер, а также активное и опасное весеннее половодье. Тающий снег потоками воды устремится в реки, заполняя русла, большая вода выйдет из берегов и подтопит низменности, дома, дороги и хозпостройки.

