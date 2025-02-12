Кафедра ЖКХ МГИМО откроет свои двери для более чем 90 студентов в 2025 году
Фото - © Министерство ЖКХ Московской области
Очередной День открытых дверей прошёл на кафедре базовой кафедре Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» МГИМО, сообщает пресс-служба ведомства.
Более 700 человек прошли обучение на кафедре с 2019 года.
В плане на 2025 — 95 студентов, 20 из которых магистранты.
Программы обучения:
- Магистратура: «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий» — программа успешно реализуется уже 6 лет.
- Профессиональная переподготовка: разработана совместно с МИД РФ и включает программы для участников СВО.
- Повышение квалификации: сферы переработки отходов, цифровизации, инвестиций в городское хозяйство, развития городских территорий, программы для руководителей Фонда капитального ремонта.
Преимущества магистратуры:
- Наставники-практики из Научно-технического совета МинЖКХ региона, главы муниципалитетов и ведущие преподаватели МГИМО;
- Современные дисциплины — цифровизация, инвестиции, экология, проектное управление, управление персоналом;
- Возможность получить работу в профильных организациях.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.
При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.