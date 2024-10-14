Кафе, рынки и автосервисы вдоль автотрасс Солнечногорска приведут в порядок

Объекты потребительского рынка, общепита и бытовых услуг вдоль вылетных магистралей приводят в нормативное состояние в городском округе Солнечногорск. Это кафе, рестораны, магазины, автомастерские и другие. Их владельцы должны содержать территорию в чистоте и использовать только законную рекламу. Работы ведут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева, сообщает пресс-служба администрации округа.

Очередной рейд вдоль Ленинградского шоссе провели сотрудники управления потребительского рынка.

«Установка незаконной рекламы и рекламных конструкций — одно из основных нарушений, которое периодически совершают недобросовестные предприниматели. Во время мониторинга мы выявили пять таких нарушений», — рассказала заместитель начальника управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства Анна Мурадова.

Кроме того, специалисты зафиксировали незаконную торговлю с машины и провели с собственником транспортного средства разъяснительную беседу. При повторном нарушении сотрудник ОМВД составит на него протокол по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)».

«В первую очередь проверяем законность установки торговой точки, вид разрешенного использования земельного участка, на котором она расположена. Наличие кассовой техники. Внешний архитектурный облик и прилегающую территорию. Самое главное, чтобы продаваемая продукция была безопасной для здоровья наших граждан. С собственниками, которые не хотят осуществлять деятельность законно, разговор недолгий: если объект не капитальный, выносим на комиссию и демонтируем, в остальных случаях принуждаем приводить в соответствие через суд», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Ранее в округе порядка 40 объектов потребительского рынка привели в нормативное состояние вдоль трассы М-10 и Пятницкого шоссе. Самыми частыми нарушениями были несоответствие вида разрешенного использования земельного участка, нарушение архитектурного облика и содержания прилегающей территории и фасада здания, наличие несогласованных рекламных конструкций и отсутствие примыкания.

Недобросовестные владельцы торговых точек уже были вызваны на судебные заседания.

Сообщить о замечаниях к работе или содержанию объекта потребительского рынка жители городского округа Солнечногорск могут:

на горячую линию главы: 8 (800) 201-67-47;

в управление потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства: 8 (496) 263-85-47.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам отслеживать состояние вылетных трасс и объектов нестационарной торговли.

«Очень важно в дальнейшем эту работу сопровождать. Очень надеюсь, что каждый глава такие вопиющие недоразумения, я бы так сказал, у себя на территории видит и готов их менять на новые», — сказал Воробьев.