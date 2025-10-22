В министерстве социального развития Подмосковья рассказали, что кадровый центр Подмосковья запустил смены школы профориентации для родителей в Люберцах и Ступине, сообщает пресс-служба ведомства.

Цель проекта — дать детям и родителям основные инструменты для профессиональной ориентации, создать условия для совместной работы по поиску профессии мечты и построению карьерного трека.

Программа, разработанная сертифицированными педагогами-психологами кадрового центра, построена на принципах взаимодействия, командной работы ребенка и взрослого.

«Наш курс помогает разобраться в том, какая именно мотивация позволит найти подходящий карьерный маршрут — осознанно, а не по принципу „этот колледж рядом с домом, поэтому пойду учиться туда“. Отдельное внимание уделяется формированию у родителей позиции наставника, готового видеть и правильно интерпретировать таланты ребенка», — сказала начальник отдела профориентации, социальной адаптации и психологической поддержки кадрового центра Подмосковья Евгения Эберлин.

В Люберцах участие в программе принимает 26 человек — 13 команд по 2 человека в каждой — родитель и подросток. В Ступине количество участников более 50.

Участникам предстоит пройти программу, рассчитанную на 3 месяца, 8 «уроков» и три уровня мастерства: начальный, базовый и продвинутый. Преодолев их все, ребята и их родители получат основные навыки по профориентации, будут знать предрасположенности и приоритеты для поступления в образовательные учреждения и дальнейшего строительства карьеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.