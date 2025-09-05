Кадровый центр Подмосковья провел профтур для участников СВО

Кадровый центр Подмосковья организовал профтур для участников СВО и их семей. Мероприятие прошло на площадке АО «Весоизмерительная компания «Тензо-М» в Люберцах. Познакомиться с деятельностью одного из передовых предприятий по производству измерительной аппаратуры приехали пять ветеранов боевых действий, две супруги участников СВО и координатор от фонда «Защитники Отечества». Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

„Наша общая цель — помочь ветеранам СВО как можно быстрее наладить быт и вернуться к обычной жизни. Трудоустройство — хороший инструмент для социальной адаптации. Когда человек работает в коллективе, чувствует себя полезным, мозг гораздо быстрее «переключается» на новые, мирные задачи. Поэтому проводим консультации, профтуры, предлагаем пройти переобучение, организуем специальные ярмарки трудоустройства для участников СВО», — рассказала директор кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Гостей встретили начальник отдела кадров и заведующий производством предприятия. Они провели инструктаж по охране труда, рассказали об истории компании и продемонстрировали полный производственный цикл — от разработки оборудования и закупки сырья до выпуска готовой продукции.

«Наш завод — предприятие полного цикла. Мы разрабатываем оборудование, перерабатываем более 400 тонн металла в месяц и выпускаем продукцию, востребованную в сельском хозяйстве, строительстве и других сферах. Сегодня в компании трудится около 460 человек, и востребованы рабочие специальности», — отметил представитель завода.

В ходе программы участники осмотрели цеха подготовки деталей, изготовления заготовок, работы на станках с ЧПУ и производства дозирующего оборудования. Завершился профтур посещением участка отгрузки готовых изделий. Здесь гости смогли задать вопросы о производственных процессах и условиях работы.

«Сотрудники получают полный социальный пакет, заработная плата в среднем составляет порядка 100 тысяч рублей. Для работников предусмотрены льготы, например, компенсация 50% стоимости обедов в корпоративной столовой», — подчеркнул представитель предприятия.

Сотрудники кадрового центра Подмосковья в свою очередь рассказали о мерах государственной поддержки участников СВО, возможностях трудоустройства и пригласили гостей на ярмарку вакансий, которая пройдет в Люберцах на День города, 6 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.