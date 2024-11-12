Кадровый центр Подмосковья провел день карьеры для участников Движения Первых

В течение недели в подмосковном оздоровительном лагере «Литвиново» проходит тематическая смена Движения Первых «Путь от мечты к лидерству». Здесь ребята со всего региона работают над своими личностными качествами и мотивацией достижений. В минувшую пятницу первая половина дня была посвящена построению карьеры — на основе специальной программы, подготовленной кадровым центром Подмосковья «Работа России». Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития.

Сертифицированный психолог Центра Денис Бучкин провел тренинги, по профориентации. Их цель — помочь ребятам определиться с личными приоритетами, ответить на вопросы, что первично: карьера, семья, независимость, здоровье или что-то иное. А карьерные консультанты рассказали, какие работодатели готовы брать подростков на временную работу.

Дополнили программу представители крупных работодателей, действующих на территории всего региона. Специалист ВТБ провела для ребят урок финансовой безопасности. Сотрудники Альфа-банка устроили интеллектуальный квиз с вопросами на эрудицию и логику. X5 Ритейл групп подготовили семинар о навыках, необходимых для профессионального развития.

Программа кадрового центра Подмосковья гармонично вписалась в тематику смены Движения Первых «Путь от мечты к лидерству». Здесь ребят учат ставить цели и достигать их, работая в команде, здесь ребятам помогают выбрать свой жизненный путь. И построение карьерного трека тоже оказывает влияние на этот выбор.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.