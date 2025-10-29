Кадровый центр Подмосковья предложил около 3,5 тыс вакансий

Ярмарка трудоустройства в Калмыкии была организована на базе образовательных учреждений Элисты при поддержке правительства региона. Рассказать о своих вакансиях сюда приехали 6 подмосковных предприятий: ООО «Амалко-Персонал», ООО «ПТК-Мяспром», парк-отель «Воздвиженское», ООО «Центр специальной одежды», ГБУЗ МО «Раменская центральная районная больница», ООО «Аргумент групп». Еще 58 организаций передали информацию о своей потребности в работниках кадровому центру Подмосковья, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Мы проводим эту ярмарку трудоустройства для старшекурсников Элистинского колледжа и других образовательных учреждений. Здесь обучают специалистов, которые востребованы в Подмосковье: строителей, механиков, слесарей, мастеров по ремонту автомобилей, швей, юристов, программистов. Подобные ярмарки проходят в рамках реализации соглашений о межрегиональном сотрудничестве, заключенных Московской областью с правительствами трудоизбыточных регионов. По результатам таких выездов уже около 50 специалистов переехало в Московскую область. Они трудятся у нас на производствах, в больницах, а также в сфере услуг», — рассказала директор кадрового центра Подмосковья Светлана Скородумова.

В подмосковной делегации в Элисту также приехал председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы Андрей Голубев. Он не только рассказал о том, по каким причинам Московская область — один из самых привлекательных регионов для жизни и работы, но также привез вакансии от учреждений здравоохранения Подмосковья. Эта информация нужна для студентов-медиков Калмыцкого медицинского колледжа — посещение этого образовательного учреждения также запланировано в рамках визита.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.