Кадровый центр Подмосковья обучает соцкоординаторов фонда «Защитники Отечества»

Эксперты из Кадрового центра Подмосковья провели практический курс «Освоение карьерного консультирования и предоставления мер государственной поддержки в направлении трудоустройства» для 31 социального координатора из 16 регионов. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Всего по программе подготовки социальных координаторов для фонда «Защитники Отечества» при участии Кадрового центра Подмосковья подготовлено 165 специалистов из 59 регионов. В ходе практического курса специалисты усваивают большой объем информации, чтобы оказать необходимую поддержку ветеранам СВО», — рассказал министр социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

Образовательный курс — важная часть в программе обучения социальных координаторов, которое проводится на базе РАНХиГС. В течение 6 дней специалисты госфонда «Защитники Отечества» получают знания по социальной адаптации и психологической поддержки, по устройству быта, а также о помощи в оформлении положенных выплат, в получении лекарств и медпомощи. Один из дней посвящен вопросам трудоустройства и карьеры. Лекции проводят специалисты кадрового центра Подмосковья.

Они рассказывают о государственных программах и мерах поддержки, доступных для ветеранов СВО, особенностях работы с единой цифровой платформой «Работа в России», порядке действий при подаче заявлений.

«Наша общая цель — помочь ветеранам СВО как можно быстрее наладить быт и вернуться к мирной жизни. Для этого необходимо проводить работу сразу по нескольким направлениям. Трудоустройство — одно из первоочередных после оказания медицинской и психологической помощи. Хорошая и стабильная работа — это не просто заработок и уверенность в завтрашнем дне — это дополнительный импульс для социальной адаптации», — рассказала директор Кадрового центра Подмосковья Ольга Пугачева.

Специально для содействия в трудоустройстве участников СВО в Кадровом центре Подмосковья разработан типовой карьерный трек «Герои». Он может быть легко адаптирован для конкретного человека в зависимости от особенностей здоровья, предпочтений, жизненных обстоятельств.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе филиала фонда «Защитники Отечества». Он подчеркнул, что там работают профессиональные специалисты и ищут способы решить каждый запрос.

«Центры (помощи семьям участников СВО — ред.) работают, и ключевое, чтобы они работали стабильно, с такой же эмпатией и временем. <…> Именно с этой целью был создан государственный фонд «Защитники Отечества», где работают профессиональные специалисты и помогают большому количеству ребят и семей. Справка это, протезирование — самые разные запросы», — сказал Воробьев.

В регионе продолжается набор на контрактную службу. Подробнее — на сайте контрактмо.рф.