Кадровый центр Подмосковья напомнил гражданам о возможности бесплатного обучения

Освоить новую профессию или повысить квалификацию в текущем году смогут еще около 1300 безработных жителей региона. Бесплатное обучение также доступно и иным категориям граждан. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В настоящее время благодаря государственным программам и мерам поддержки, у граждан есть множество возможностей для профессионального развития. Так, по направлению Кадрового центра Подмосковья бесплатное обучение могут пройти безработные граждане — на выбор 76 различных образовательных программ. Самые популярные из них среди соискателей: бухгалтер, психолог, программист 1С, специалист охраны труда, оператор ЭВМ, делопроизводитель. Большинство образовательных программ организованы в онлайн-формате, поэтому освоить профессию или повысить квалификацию можно, не выходя из дома. В случае, если обучение все же очное, Кадровый центр Подмосковья компенсирует гражданину транспортные расходы. Предложение ограничено — в этом году у нас есть возможность направить на обучение еще около 1300 человек. Кроме того, мы предлагаем 39 образовательных программ для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. По этому направлению все образовательные программы дистанционные, чтобы мамам было максимально удобно учиться и при этом уделять достаточно внимания детям», — рассказала исполняющая обязанности начальника Отдела организации обучения Кадрового центра Подмосковья Елена Горелова.

Она также сообщила, что в рамках реализации национального проекта «Кадры» жителям Московской области в настоящее время доступны еще 56 образовательных программ. Доступ к ним открыт для определенных категорий граждан: молодых специалистов, предпенсионеров и пенсионеров, инвалидов, участников СВО, мам в декрете или безработных мам, ребенку которых еще не исполнилось 7 лет, работников, находящихся под риском увольнения и некоторых других.

Ознакомиться со списком образовательных программ и требованиями к участникам можно на Единой цифровой платформе «Работа в России» ( https://trudvsem.ru/ ). Дополнительную информацию можно найти на сайте Кадрового центра Подмосковья ( https://czn.mosreg.ru ), а также обратиться к его специалистам за консультацией по телефону: 8(496)763-04-13 доб. #708#, #747#, #730#, #735# или электронной почте msrcznmo_uchi@mosreg.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.