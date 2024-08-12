«Кадровый голод» не торопит работодателей рассматривать молодых мам

HR-эксперт Юлия Ельская утверждает, что, хотя в России и наблюдается острая нехватка кадров в ряде сфер, работодатели по-прежнему с осторожностью относятся к трудоустройству молодых мам, сообщает портал «Узнай» .

По словам специалиста, нельзя сказать, что отношение работодателей к соискательницам с маленькими детьми кардинально улучшилось. Руководители компаний по-прежнему опасаются, что молодые мамы будут часто брать больничные и в любой момент уйти в декретный отпуск, отметила Ельская.

«Скорее, улучшаются условия труда, и молодых мам начинают рассматривать как сотрудников на удаленку. Но желательно, чтобы стаж работы не прерывался. Если перерыв долгий, то даже в удаленном формате могут отказать в хорошей должности», — отметила Ельская.

Вместе с тем эксперт подчеркнула, что если соискательница обладает действительно востребованными навыками и имеет хорошую репутацию на предыдущем месте работы, работодатели могут пойти ей навстречу и предложить подходящие условия.