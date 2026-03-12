сегодня в 18:42

Кадеты в Мытищах приняли участие в проекте о народах России

Интерактивный проект «Корни», посвященный Году единства народов РФ, прошел 12 марта для учащихся 4-го кадетского класса гимназии № 17 в Мытищах. Школьники познакомились с культурой Башкирии, Бурятии и Якутии, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кадеты совершили виртуальное путешествие по регионам России и узнали о традициях разных народов. Программа включала игротеку, интеллектуальную викторину, национальные игры, в том числе борьбу на мягких дубинах, танцы, эстафету и бурятский хоровод «ехор». Формат позволил детям в интерактивной форме погрузиться в культурные особенности республик.

Создатель проекта «Корни», культорганизатор дворца культуры «Яуза» Даная Малярова отметила, что идею вдохновил ее личный опыт жизни в интернациональной семье и недавняя поездка на Чукотку.

«Задача проекта — в доступной и увлекательной форме познакомить детей с богатой историей и культурой народов нашей страны», — рассказала Малярова.

Она добавила, что мероприятие стало вторым этапом проекта. В январе школьники изучали традиции Дагестана, Татарстана и Краснодарского края. В дальнейшем организаторы планируют проводить встречи на летних площадках, в парках и культурных центрах за пределами Мытищ.

Глава городского округа Юлия Купецкая ранее подчеркивала, что сплоченность и любовь к Родине формируются с юных лет.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.