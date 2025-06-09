Кадеты школы имени А. И. Покрышкина прыгнули с парашютом в рамках практики

Воспитанники кадетской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина выполнили по три парашютных прыжка в рамках практики. В ней участвовали 60 кадетов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Занятия стали частью летной подготовки и, по словам представителей школы, сформируют у учащихся практические навыки и уверенность в экстремальных ситуациях.

Прыжки проходили под руководством опытных инструкторов на аэродроме Волосово в муниципальном округе Чехов. Каждый кадет прошел инструктаж по технике безопасности и отработал действия при различных сценариях посадки. Во время прыжков учащиеся самостоятельно управляли куполом парашюта.

«Выполнение прыжков с парашютом — это серьезное испытание, которое требует мужества, выдержки и точного соблюдения инструкций. Кадеты показали высокий уровень подготовки. Впереди у них практические полеты на самолетах, к которым допущены все 60 человек», — рассказали в пресс-службе министерства образования Московской области.

Следующим этапом для будущих пилотов станет летная практика. Под руководством инструкторов кадеты начнут осваивать основы пилотирования.

Также с 16 июня начинается прием документов в 10 класс школы. Подать заявление можно онлайн, заполнив форму на официальном сайте образовательного учреждения. Прием заявлений продлится до 26 июня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.