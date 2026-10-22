Кадеты Росгвардии в Подольске принесли клятву и получили первые погоны

В школе № 18 имени Подольских курсантов в Подольске прошла церемония вручения погон учащимся подшефного класса Росгвардии. Перед офицерами, педагогами и родителями пятиклассники поклялись с честью нести кадетское звание, быть преданными Родине и уважать традиции предков.

Руководство подмосковного главка Росгвардии вручило ученикам первые погоны и передало отряду памятное знамя. На одной его стороне изображен герб ведомства, на другой — наименование школы и класса.

«Принятие присяги стало для ребят важным шагом в формировании дисциплины, ответственности и готовности к служению Отечеству», — отметил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе полковник полиции Артем Кошелев.

Росгвардейцы также вручили классным руководителям благодарственные письма за активное участие в развитии кадетского движения и воспитании подрастающего поколения.

Первый кадетский класс Росгвардии в школе открыли в 2022 году. Сейчас в ней действуют четыре профильных класса, в которых учатся 115 будущих защитников правопорядка. Всего в Московской области работают 12 кадетских классов ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.