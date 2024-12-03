Кадеты Подмосковья примут участие в IX Благотворительном Кадетском балу

11 декабря в Москве пройдет IX Международный Кремлевский Благотворительный Кадетский бал 2024. В нем примут участие 2,5 тыс. представителей российской молодежи из более 1 тыс. образовательных учреждений из всех субъектов Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В мероприятии примут участие ребята из 15 городских округов Подмосковья. Участники прошли отбор, где учитывались академические успехи, достижения в военно-патриотических, спортивных и творческих соревнованиях, а также активное участие в волонтерских программах.

В рамках культурной программы участники 9 декабря посетят Центральный музей Вооруженных Сил Российской Федерации, Оружейную Палату, Алмазный фонд и побывают на обзорной экскурсии по Москве.

Кроме того, в рамках проведения Бала пройдет торжественное награждение победителей номинации: «Принц и Принцесса Бала», «Лучшая презентация от образовательного учреждения России», «Лучшая презентация от ведомственного высшего учебного заведения России».

В пресс-службе ведомства добавили, что патриотический проект «Международный Благотворительный Кадетский Бал» ежегодно проходит с 2016 года в Москве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», – сказал глава региона.