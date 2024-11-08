Кадеты Красногорска почтили память героев обороны Москвы

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7 ноября 1941 года прошел исторический военный парад на Красной площади.

По традиции Первого Московского кадетского корпуса учащиеся провели торжественный митинг и выездной урок истории в деревне Нефедьево, которая имеет почетное звание «населённый пункт воинской доблести».

Кадеты посетили мемориальный комплекс, посвященный воинам 9-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерала Афанасия Белобородова. Именно здесь осенью-зимой 1941 года проходил последний рубеж героической обороны Москвы на северо-западном направлении.

«Цель одна — воспитание прежде всего патриотических чувств подрастающего поколения, любовь к Родине, знание истории своей Родины, память отцов и дедов, воспитание настоящих патриотов своей Родины», — сказал руководитель Кадетской школы МЧС Первого Московского кадетского корпуса Андрей Манковский.

В торжественном митинге приняли участие 75 старшеклассников. Они почтили память павших за Родину и поклонились отважным защитникам Москвы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.