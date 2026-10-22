Кадеты из Солнечногорска победили на слете «Кадетское содружество»

Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков поздравил воспитанников Радумльского кадетского лицея с победой. Он отметил, что успех стал результатом серьезной подготовки, дисциплины, слаженной командной работы и силы характера ребят, и поблагодарил наставников за вклад в воспитание кадет.

«Желаю не останавливаться на достигнутом, уверенно идти к новым целям и всегда оставаться достойными своей страны и родного Солнечногорска», — сказал Константин Михальков.

На слете кадеты продемонстрировали знания в интеллектуальных дисциплинах, показали спортивные результаты и успешно выполнили задания военно-прикладного характера.

Патриотическая программа включала знакомство с военной историей страны. Воспитанники лицея посетили Пискаревское мемориальное кладбище, почтили память защитников и жителей блокадного Ленинграда, а также побывали в ведущих военных учебных заведениях Санкт-Петербурга.

Канал «Солнечногорск. Главное» в МАХ: https://max.ru/id5044013302_gos. Канал главы округа Константина Михалькова в МАХ: https://max.ru/mikhalkov_official.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.