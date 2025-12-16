Кадеты из Шатуры отправили письма и подарки участникам СВО в Подмосковье

Кадеты Шатурского гвардейского класса подготовили письма и сладкие подарки для военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сотрудники Шатурского отдела вневедомственной охраны Росгвардии провели урок мужества для учащихся подшефного гвардейского класса. Во время встречи росгвардейцы рассказали школьникам о Родине, ее истории и примерах героизма защитников страны.

Сотрудники вневедомственной охраны подчеркнули важность верности долгу и ответственности перед Отечеством, которые всегда были основой служения России.

Кадеты подготовили письма и символические сладкие подарки для бойцов, выполняющих задачи в зоне специальной военной операции. В посланиях ребята поздравили военнослужащих с наступающим Новым годом, пожелали здоровья, сил и скорейшего возвращения домой.

Теплые слова поддержки и детская искренность стали знаком внимания и благодарности тем, кто защищает мирное будущее страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил военнослужащих и сотрудников Главного управления Росгвардии по региону с 8-й годовщиной образования регионального главка ведомства.

«Защита государства и его граждан — это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет. Сегодня подразделения, которые вошли в 2016 году в состав Главного управления, имеют весомые заслуги и богатый опыт», — сказал Воробьев.