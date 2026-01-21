Кадеты из Красногорска получили грамоты военной академии в Нахабине

Ученики кадетского класса лицея №1 поселка Нахабино получили почетные грамоты от Военно-инженерной ордена Кутузова академии имени Героя Советского Союза генерал-лейтенанта инженерных войск Д.М. Карбышева. Награждение состоялось накануне Дня инженерных войск России, который ежегодно отмечается 21 января.

В числе награжденных — Василий Силантьев, Дарья Нефедова и Артемий Макар. Кадетские классы военно-инженерной направленности работают в лицее с 2019 года. Между учебным заведением и академией имени Карбышева заключено соглашение о сотрудничестве.

С кадетами занимаются офицеры академии, которые ведут у них дисциплины дополнительного образования, такие как «Строевая подготовка», «Прикладная информатика», «Бальные танцы», «Военная история» и другие. Педагоги отмечают, что воспитанники кадетских классов отличаются дисциплиной, внешним видом и стремлением к лидерству, что свидетельствует о результативной воспитательной работе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.