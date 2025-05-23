Кадеты из Каширы признаны лучшими по итогам Областного слета часовых Постов Памяти

21 мая на территории Федерального военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» Министерства обороны РФ в Мытищах прошел Областной слет часовых Постов Памяти «Пост № 1», посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Году Защитника Отечества, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В слете приняли участие 17 команд Почётного караула Постов № 1, созданных на базе военно-патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов, организаций дополнительного и профессионального образования, а также образовательных организаций кадетского и казачьего типа. Городской округ Кашира на слете представила команда казачьих кадет «Казаки России» школы с углублённым изучением отдельных предметов № 7.

В рамках конкурса участники демонстрировали свои умения в заступлении на пост и смене часовых почетного караула «Поста № 1», возложении цветов к мемориалу, строевых приёмах с оружием, выносе и представлении знамени.

По результатам всего слета каширские кадеты заняли I общекомандное место, став лучшими в Подмосковье.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.