Кадеты представили Химки на соревнованиях среди образовательных и патриотических организаций. Турнир посвятили памяти сотрудников органов внутренних дел России, погибших при исполнении служебного долга.

Участники продемонстрировали навыки управления беспилотными летательными аппаратами, огневую и физическую подготовку, метание ножа и гранаты, основы рукопашного боя и оказание первой помощи. Также они выполнили неполную сборку и разборку автомата АК-74М и подтвердили теоретические знания.

«В Химках мы последовательно развиваем систему патриотического воспитания, поддерживаем кадетское движение и создаем условия для раскрытия потенциала школьников. Важно, чтобы молодое поколение знало историю своей страны, помнило о подвиге защитников Отечества и росло с пониманием ответственности перед обществом», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Сохранение памяти о погибших при исполнении служебного долга и передача исторической памяти подрастающему поколению остаются важными направлениями патриотической работы в Химках.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе встречи подмосковной молодежи с известным исполнителем SHAMAN поблагодарил юношей и девушек за их активную позицию.

«Вы все люди активные неравнодушные и с разного возраста очень активно вовлечены в патриотическую работу своих городов и школ. Мы с вами встречались в разных ситуациях, и всегда это заслуживает уважения. Потому что свое личное время и силы вы тратите на то, чтобы помогать тем, кто оказался в сложной ситуации. И я хочу вас за это поблагодарить. Спасибо», — обратился Воробьев к собравшимся.