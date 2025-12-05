Кадеты из Фрязино представили модели космических кораблей на конференции в Подмосковье

Кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой из Фрязино 3 декабря приняли участие в XVI международной научно-практической конференции «Пилотируемые полеты в космос» в центре подготовки космонавтов, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Кадеты из Фрязино представили на конференции стендовые модели космических кораблей, спутников и другой техники. Для участников мероприятия была организована экскурсия по объектам Звездного городка. Кадеты увидели космические тренажеры, образцы аппаратов в натуральную величину, а также побывали внутри космических кораблей и посидели в креслах космонавтов.

В конференции приняли участие более 300 представителей ракетно-космической отрасли, включая гостей из Беларуси, Индии, Мьянмы, Казахстана, США, ЮАР, Буркина-Фасо, Алжира и Туниса.

Мероприятие продлится три дня, в ходе которых участники представят 217 докладов.

