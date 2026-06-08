Кадеты из Богородского округа победили на фестивале «Казачий хутор»

Юные казачата из Центра образования №21 Ногинска 7 июня стали победителями и призерами II областного фестиваля «Казачий хутор», который прошел в Электростали. Команда успешно выступила в творческих конкурсах и смотре кадетских классов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники Центра образования №21 вместе с наставником Снежаной Власовой и заместителем атамана по образованию и патриотическому воспитанию молодежи ХКО «Перовское» приняли участие в областном фестивале в парке «Авангард». Организаторами выступили казаки Электростали во главе с атаманом Михаилом Плиско.

Ногинская команда «Казачья дружина» представила яркую казачью пляску под руководством Максима Бочкарева из НЦКТ «Глухово». Для гостей подготовили выступления творческих коллективов, казачьи песни и танцы, показательные выступления по владению шашкой и фланкировке.

Участники посетили мастер-классы по традиционным ремеслам и представили патриотическую локацию в поддержку участников СВО. Кульминацией стало награждение победителей конкурсов «Казачьи просторы», «Кадет года — 2026» и смотра «Лучший кадетский казачий класс» Московской области. Обучающиеся ЦО №21 стали призерами и победителями в нескольких номинациях, а также заняли первое место в региональном смотре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.