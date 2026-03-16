Кадеты из Балашихи победили на конкурсе «Девушки в погонах»

Ученицы кадетского класса школы № 26 из Балашихи заняли первое место на областном конкурсе «Девушки в погонах», который прошел 14 марта. В соревнованиях участвовали более 200 девушек из 23 городов Подмосковья, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Конкурсная программа включала несколько этапов. Участницы продемонстрировали знания военной истории, навыки строевой подготовки, стрельбы и оказания первой медицинской помощи, а также уровень общей физической подготовки.

По итогам общекомандного зачета команда из Балашихи стала победителем. Кадеты заняли первое место в дисциплине «Стрельба», а также второе место в испытаниях «Завязывание узлов» и «Медицина».

Почетным гостем мероприятия стал участник специальной военной операции, майор запаса, кавалер ордена Мужества и участник кадрового проекта «Герои Подмосковья» Анатолий Злобин. Он обратился к командам с напутственным словом, подчеркнул важность преемственности поколений и поблагодарил девушек за верность кадетским традициям.

Конкурс организовал областной центр развития дополнительного образования и патриотического воспитания детей и молодежи совместно со школой «Лига первых». Мероприятие направили на развитие патриотического воспитания, популяризацию кадетского движения и демонстрацию достижений воспитанниц.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.