Кадетские отряды Чехова участвуют в военных сборах

Глава Чехова Михаил Собакин посетил военные сборы кадетских отрядов городского округа, которые проходят на территории фермерского хозяйства. Об этом сообщила пресс-служба администрации округа.

В сборах участвуют два кадетских класса из третьей и Любучанской школ. Условия максимально приближены к военно-спортивной игре «Зарница»: неполная разборка-сборка автомата и пистолета, метание гранаты, стрельба, снаряжение магазина, полоса препятствий.

Ребята живут в палатках, проходят спортивные испытания, учатся обустраивать быт и готовить еду в полевых условиях.

Для юнармейцев Любучанской школы подобные сборы не в новинку - в мае они стали победителями в своей возрастной категории регионального этапа Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница 2.0».

А в свободное от соревнований время для кадетов проводят мастер-класс по сыроварению и катают на пони фермеры.

Михаил Собакин поблагодарил хозяина фермы, депутата Константина Коваленко, за предоставленную возможность проведения сборов и пожелал юным кадетам успехов в соревнованиях и хорошего отдыха.

Глава Чехова Михаил Собакин: «Для детей участие в таком мероприятии - это прекрасная возможность не только провести время с пользой, но еще и познакомиться с деятельностью фермерского хозяйства. Увидеть и попробовать продукцию, которая здесь производится, самим поучаствовать в приготовлении».

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