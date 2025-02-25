Качество воздуха проверили в нескольких округах Подмосковья

За последние три дня мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» осуществили несколько выездов в городские округа Подмосковья. В учреждении подчеркнули, что в ряде случаев в одну и ту же локацию совершается несколько выездов, в том числе и по ночам, чтобы получить объективную картину, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

Так, второй раз за две недели лаборатория навестила город Фрязино, чтобы повторно провести измерения в зоне возможного влияния производителя пищевой продукции ООО «ПТК ЛУНА». Пробы из двух контрольных точек анализировались по 32 загрязняющим веществам. Содержание нормируемых веществ в атмосферном воздухе, как и во время предыдущего выезда, не превысило 0,2 ПДК м. р.

Аналогичная картина сложилась и в других округах, куда лаборатории выезжали по заявкам инспекторов эконадзора и по просьбам жителей. В Раменском проведены исследования в зоне воздействия местного предприятия по производству изделий из натурального камня. В городе Жуковский жители попросили проверить состояние воздуха по улице Менделеева. И в том, и в другом случае концентрации загрязняющих веществ колебались в пределах 0,2-0,3 ПДК м. р.

В «Мособлэкомониторинге» также отметили, что в Подмосковье установилась штилевая погода, поэтому возможно распространения запахов при единичных случаях сжигания отходов или сброса сточных вод с частных домовладений. Жителей просят внимательно отнестись к здоровью и благополучию окружающих.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.