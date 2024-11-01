Качество воздуха проверили в 11 округах Подмосковья

сегодня в 14:51

На текущей неделе мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» в рамках обеспечения контрольно-надзорных мероприятий, осуществлено 17 выездов передвижных экологических лабораторий для проведения эпизодических измерений концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на территории городских округов: Егорьевск, Люберцы, Химки, Фрязино, Королев, Истра, Котельники, Воскресенск и другие, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Отбор проб атмосферного воздуха произведен в 38 точках, исследования атмосферного воздуха проведены суммарно по 31 загрязняющему веществу. По данным лабораторного анализа, наибольшие разовые концентрации загрязняющих веществ в точках отбора составили 0,2-0,5 ПДК м. р. Выезды мобильных лабораторий продолжаются.

«Мособлэкомониторинг» в октябре перевыполнил план наблюдений за качеством воздуха в Подмосковье: мобильные лаборатории совершили 103 выезда.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.