Качество содержания территории у мемориала героям ВОВ проверили в Томилине

Депутат Московской областной думы Лидия Антонова совместно с руководителем фракции «Единая Россия» в совете депутатов городского округа Люберцы, муниципальным координатором партпроекта «Городская среда» Александром Шлапаком провела мониторинг благоустройства территории у мемориала «Вечная слава героям Великой Отечественной войны» в поселке Томилино, сообщает пресс-служба администрации Люберец.

На мемориале выбиты более сотни имен воинов. Фраза в центре мемориальной доски гласит: «Вечная слава героям, погибшим в Великую Отечественную войну 1941–1945 годов».

«В этом году работа по мониторингу за состоянием мемориалов и мест воинских захоронений времен Великой Отечественной войны закреплена в перечне задач всероссийского оргкомитета «Наша Победа» и находится под контролем президента Российской Федерации. В ходе осмотра оценили качество благоустройства прилегающей территории, результаты проверки доведем до ответственных служб», — сказал Александр Шлапак.

Он напомнил, что к празднованию 80-летия Великой Победы в городском округе Люберцы запланировано благоустройство территорий у военных мемориалов, памятников и братских могил.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте may9.ru и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.