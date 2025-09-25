Качество содержания дворовых пространств проверили в Балашихе

сегодня в 20:50

Заместитель главы городского округа Балашихи Максим Сидоркин совместно с сотрудниками управляющих компаний провел обход территории микрорайона Первомайский. На встрече также присутствовали активные жители района, сообщает пресс-служба администрации округа.

Максим Сидоркин проверил качество уборки дворовых пространств. Особое внимание уделили проблеме засорения территории на улицах Первомайская и Полевая.

«Подрядчиком Фонда капитального ремонта сгружен песок на пешеходную дорожку вблизи дома № 3 по улице Первомайская, а также не установлено ограждение места складирования материалов», — отметил Максим Сидоркин.

В результате обхода территории было принято решение о направлении предписания собственнику административного здания, расположенного по улице Полевая, дом № 3, об устранении нарушений — граффити на фасаде здания и содержание прилегающей территории.

Жители района задали интересующие их вопросы по благоустройству территории. Все материалы и просьбы жителей переданы в профильные ведомства для проработки и решения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.