Качество содержания дворовых пространств проверили в Балашихе
Фото - © Пресс-служба администрации г.о. Балашиха
Заместитель главы городского округа Балашихи Максим Сидоркин совместно с сотрудниками управляющих компаний провел обход территории микрорайона Первомайский. На встрече также присутствовали активные жители района, сообщает пресс-служба администрации округа.
Максим Сидоркин проверил качество уборки дворовых пространств. Особое внимание уделили проблеме засорения территории на улицах Первомайская и Полевая.
«Подрядчиком Фонда капитального ремонта сгружен песок на пешеходную дорожку вблизи дома № 3 по улице Первомайская, а также не установлено ограждение места складирования материалов», — отметил Максим Сидоркин.
В результате обхода территории было принято решение о направлении предписания собственнику административного здания, расположенного по улице Полевая, дом № 3, об устранении нарушений — граффити на фасаде здания и содержание прилегающей территории.
Жители района задали интересующие их вопросы по благоустройству территории. Все материалы и просьбы жителей переданы в профильные ведомства для проработки и решения.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.
«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.