Качество ремонта подъездов жилого дома в поселке Летний Отдых проверил Андрей Иванов

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов вместе с жителями поселка Летний Отдых проверил качество ремонта подъездов жилого дома № 3 по улице Зеленая. В этом году здесь по программе губернатора провели косметический ремонт 4 подъездов — комплекс работ включал замену входных и тамбурных дверей, а также монтаж нового покрытия козырьков входных групп, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

По словам главы Одинцовского округа, в 2025 году дом № 3 продолжат приводить в порядок — запланирован капитальный ремонт кровли здания.

«В доме № 3 по улице Зеленая Работы стартовали в июле и завершились в сентябре. УК „Одинцовская Теплосеть“ заменила входные и тамбурные двери, обновила козырьки входных групп, провела новую электропроводку и убрала слаботочные кабели в аккуратные короба. Установлены новые энергосберегающие светильники и современные почтовые ящики. Стены отштукатурили и покрасили в цвет, который согласовали с жителями. Получилось аккуратно и качественно. Главное — сами жильцы довольны работой», — сообщил Андрей Иванов.

Дом № 3 был построен в 1967 году, количество квартир в 4-х подъездах — 64. В этом году в поселке Летний отдых приводят в порядок еще 4 подъезда — по 2 в домах № 10А и № 11А по улице Зеленая. В них ремонт также включает обустройство защитных зонтов над вентиляционными шахтами и замену поддонов-испарителей — это важно для того, чтобы избежать попадания атмосферных осадков в техническое помещение через вытяжную шахту. Как сообщалось ранее, по программе губернатора Московской области в 2024 году в Одинцовском округе суммарно обновят 204 подъездов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.