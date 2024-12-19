Качество ремонта нового зала Территории творческого развития «Созвездие» проверил Андрей Иванов

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов и председатель Наблюдательного Совета Фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» Анна Громова вручили денежные сертификаты семьям двух погибших участников специальной военной операции — Сергея Трунтова и Константина Горелова. Средства были собраны в рамках акции «Белый цветок», которая прошла во время XIII Елисаветинского Крестного Хода 22 сентября этого года, а также благодаря помощи одинцовского фонда «Единение», сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Сергей Алексеевич Трунтов и Константин Геннадьевич Горелов — настоящие герои. Они отдали свои жизни, защищая нашу страну и наше будущее от угрозы неонацизма. Память об их подвиге останется навсегда — в наших сердцах, в истории округа и всей России. Сегодня их наследие продолжают жены и дети, которые живут с гордостью за своих отцов. Денежные сертификаты — небольшая, но важная помощь для решения повседневных вопросов и поддержки детей», — подчеркнул Андрей Иванов.

Глава Одинцовского округа также поблагодарил Анну Громову и Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» за искреннюю поддержку и оказание помощи тем, кто в ней особенно нуждается.

Встреча с семьями военнослужащих проходила в павильоне «Традиция» парка Захарово. После вручения сертификатов за чашкой чая глава Одинцовского округа обсудили вопросы, которые волнуют семьи, и пригласили их посетить знаменитые пушкинские места — усадьбы Захарово и Большие Вяземы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.