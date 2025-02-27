Качество питания проверили в школе Лосино-Петровского

В рамках партийного проекта «Новая Школа» местное отделение партии «Единая Россия» г. о. Лосино-Петровский активно занимается контролем и улучшением условий для учащихся, сообщает пресс-служба администрации округа.

На этот раз исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа Лосино-Петровский Вячеслав Градин, вместе с депутатом Совета депутатов г. о. Лосино-Петровский Ольгой Набережневой, провели проверку качества питания в средней общеобразовательной школе № 2 имени В. В. Дагаева.

В ходе своего визита партийцы не только ознакомились с организацией питания, но и лично попробовали блюда, подаваемые учащимся, во время обеденного перерыва. Это позволило им составить полное представление о качестве и разнообразии предлагаемых продуктов. В результате проверки было установлено, что питание в школе отличается высоким качеством и приятным вкусом. Все блюда подавались в теплом виде, что является важным аспектом для здоровья учащихся и способствует их лучшему усвоению пищи.

Особое внимание было уделено размеру порций. Как отметили партийцы, порции, выдаваемые учащимся, не только визуально выглядят достаточно большими, но и обеспечивают полноценное питание для детей. Это особенно важно, учитывая активный образ жизни школьников и необходимость поддержания их энергии на протяжении учебного дня.

Не менее важным аспектом проверки стало состояние столовой. В помещении царила образцовая чистота, а также присутствовали все необходимые для приема пищи приборы, что свидетельствует о высоком уровне организации питания. Работники столовой соблюдали все нормы санитарии и гигиены, что подтверждалось их аккуратной спецодеждой.

По словам Вячеслава Градина, качественное питание является основой здоровья и успешной учебы наших детей. Партия «Единая Россия» продолжит работу по контролю за условиями в образовательных учреждениях, чтобы каждая школа могла гордиться своим меню и обеспечивала учащихся всем необходимым для полноценного развития.

«Проверка показала положительные результаты, мы удовлетворение тем, как организовано питание в СОШ им. Дагаева. Мы подчеркиваем важность постоянного контроля и взаимодействия с родителями и педагогическим составом для дальнейшего улучшения качества образовательного процесса», — отметила куратор партийного проекта «Новая Школа» Валентина Тропанец.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.