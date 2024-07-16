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Качество питания проверили в 40 летних лагерях при школах Подмосковья

Лето — сезон школьных каникул. В Подмосковье на базе образовательных организаций открыты лагеря дневного пребывания для школьников. Это отличная возможность для детей, которые остались в городе, провести время совместно с друзьями с пользой и интересом. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

Качество питания в 40 летних детских лагерях при образовательных учреждениях проверили специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области. В рамках мониторинга сотрудники оценили условия хранения продуктов, соблюдение норм в процессе приготовления пищи.

По итогу замечаний выявлено не было, питание подрастающего поколения организовано в соответствии с установленными требованиями.

Мониторинг проводили по летним лагерям при образовательных учреждениях 8 городских округов, среди которых Балашиха, Красногорск, Мытищи, Лыткарино, Кашира, Лотошино, Серебряные Пруды и Электросталь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны быть активно задействованы в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.