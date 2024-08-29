сегодня в 17:38

Качество питания проверили в 244 объектах соцназначения Подмосковья с начала года

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области регулярно проводят выездные мониторинги качества питания в объектах социального назначения. С начала года контрольные мероприятия прошли в 244 организациях: школах и детских садах, учреждениях социального обслуживания, больницах. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

Так, в августе сотрудники организовали мониторинг качества питания в медицинских учреждениях 11 городских округов: Богородского, Клина, Красногорска, Люберец, Одинцовского, Орехово-Зуевского, Подольска, Раменского, Рузского, Сергиево-Посадского, Пушкинского.

Основное внимание уделяется соответствию приготовленных блюд утвержденному меню, отсутствию в пищеблоках просроченных или запрещенных пациентам продуктов, соблюдению условий хранения и надлежащему ведению необходимой документации.

В Минсельхозе уточнили, что по итогам мониторинга, несоответствий в организации питания в медицинских учреждениях не зафиксировано. Также добавили, что теперь подобные мероприятия будут организованы на ежемесячной основе, а не только в летний период, как было ранее.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.