Качество мобильной связи улучшилось в столичном ТРЦ «Кузьминки Молл»

В торгово-развлекательном центре «Кузьминки Молл» в районе Кузьминки в Юго-Восточном административном округе Москвы улучшились качество связи и скорость мобильного интернета, сообщила пресс-служба МТС.

ТРЦ «Кузьминки Молл» — одно из крупнейших общественных пространств в районе Кузьминки с населением около 140 тыс. человек. Трехэтажное здание центра площадью порядка 70 тыс. кв. м оборудовали внутренней четырехсекторной базовой станцией стандартов 2G и 4G с двойной антенной MIMO 2×2. Она позволяет увеличить скорость мобильного интернета в 1,5-2 раза.

Благодаря установленному оборудованию здание ТРЦ, включая подземную парковку на 300 автомобилей, получило равномерное и качественное покрытие мобильной связью. Это позволит персоналу и посетителям пользоваться мобильным интернетом на скорости до 200 Мбит/с.

«МТС имеет многолетний опыт установки телекоммуникационного оборудования внутри помещений. Такое решение идеально подходит для высотных зданий и масштабных общественных пространств различного назначения», — рассказал технический директор московского региона МТС Владислав Медведев.

Он добавил, что с начала года специалисты компании применили данную технологию почти в 30 локациях на территории Москвы и области.