Качество изучений биоматериалов в Москве повысят благодаря цифровому контролю

сегодня в 14:31

В Москве внедрили новый цифровой сервис, который поможет проводить комплексный контроль доставки биоматериалов в столичные лаборатории. По словам заммэра города Анастасии Раковой, проект запущен на базе Московского научно-практического центра лабораторных исследований, сообщает «Царьград» .

Благодаря цифровой платформе получится в онлайн-режиме управлять процессом доставки биоматериалов — выбирать маршруты, объем наполнения специальных термосумок и число транспорта, задействованного в перевозке. По итогу это повысит объективность и качество исследований в столичных лабораториях.

«Контроль своевременности и соблюдения всех установленных условий при доставке биоматериала в лабораторию крайне важен для последующего выполнения исследований», — сказала Ракова.

Сервис создали на российском программном обеспечении.