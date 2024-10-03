Качество горячего питания проверили в школе Богородского округа

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Рабочая группа в составе исполнительного секретаря местного отделения партии Алексея Печенкина и координатора партийного проекта «Новая школа», члена местного совета сторонников Натальи Асосковой посетили центр образования № 21 в Богородском округе и провели контроль организации питания учащихся. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особое внимание было уделено условиям обучения и обеспечению безопасности учащихся в учебном заведении, а также организации питания детей.

В ходе рабочего визита проверили соответствие приготовленных блюд утвержденному меню, санитарное состояние обеденного зала. Замечаний по обеспечению горячим питанием выявлено не было.

Проверка качества горячего питания в школах Богородского округа будет продолжена.

Непосредственно сам проект «Новая школа» направлен на совершенствование системы образования. Выделяются три основных направления работы: развитие инфраструктуры образования и создание качественной образовательной среды; обеспечение качества содержания образовательного процесса; защита прав всех участников образовательного процесса: педагогов, обучающихся, родителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.