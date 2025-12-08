Кабмин поддержал запрет на испытательный срок для женщин с детьми до трех лет

Правительство России поддержало законопроект, запрещающий устанавливать испытательный срок при приеме на работу женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, сообщает ТАСС .

В настоящее время такая гарантия по Трудовому кодексу РФ действует только для матерей детей до полутора лет.

Инициатива, разработанная главой комитета Госдумы по труду Ярославом Ниловым, направлена на снижение стресса и психологических барьеров для женщин, возвращающихся к работе после декрета. В пояснительной записке отмечается, что воспитание ребенка до трех лет — период «чрезвычайной нагрузки», а установление испытательного срока в это время «может провоцировать скрытые формы дискриминации» при трудоустройстве.

Кабмин одобрил законопроект при условии его доработки, в частности, приведения сроков вступления в силу в соответствие с законодательством. Согласно нормам, новые обязательные требования должны начинать действовать с 1 марта или 1 сентября, но не ранее чем через 90 дней после официальной публикации.

В правительстве также отметили, что реализация инициативы не потребует дополнительных расходов бюджета.



