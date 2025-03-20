Кабинет профориентации естественно-научной и инженерной направленности открылся в ступинской школе № 9

Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских совместно с управляющим директором АО «СМК» Андреем Завражновым и профильными заместителями оценил новый кабинет профориентации в школе № 9. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Мы развиваем наш округ, делаем его лучше и комфортнее для жизни, учебы и работы. Особое внимание уделяем сфере образования. В прошлом году открыли этот новый, современный корпус в городе и пристройку к школе села Верзилово. Продолжаем строить и ремонтировать объекты образования. В грядущем учебном году двери откроет новая школа в квартале „Надежда“, что позволит избавиться от второй смены. Нашу молодежь необходимо вовлекать в неурочную деятельность, привлекать в различные кружки, научные и спортивные секции. Дорогие друзья, желаю вам успехов в учебе. Ставьте перед собой цели и достигайте их», — сказал Сергей Мужальских.

Глава округа поблагодарил управляющего директора АО «СМК» Андрея Завражнова за внимание к подрастающему поколению и напомнил собравшимся о вкладе завода в историю округа.

Ступинская металлургическая компания предоставила школе № 9 современное оборудование — высокотехнологичный лабораторный стол. Благодаря поддержке предприятия и администрации округа, юные ученые смогут проводить исследования на уровне высших учебных заведений.

«Мы хотим, чтобы на нашем заводе продолжались трудовые династии. Чтобы вы, молодое поколение, оставались в нашем городе. Не так давно мы договорились с администрацией развивать отношения в сфере образования и теперь организуем для школьников уроки ЕГЭ по профильным специальностям. Наша цель — помочь вам изучить предмет не только в теории, но и на практике. Надеюсь, ваш интерес к точным наукам будет возрастать», — поделился Андрей Завражнов.

«СМК» тесно сотрудничает со школами округа в рамках образовательного проекта «Наука в регионы». Для учеников ступинских и сельских школ проводятся экскурсии на производство, а также занятия по математике, физике и химии.

Школа № 9 — передовое образовательное учреждение нашего округа. В прошлом году школа заняла 5 место среди школ Подмосковья. Ежегодно ее ученики участвуют в олимпиадах и всероссийских конкурсах. Новое оборудование поможет ребятам быстро и качественно проводить необходимые эксперименты в различных отраслях.

Юные победители всероссийских конкурсов наглядно продемонстрировали удобство нового оборудования, представив свои конкурсные проекты гостям и младшим товарищам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.