«Кабальные» условия: представители Долиной вышли на связь с Лурье с предложением
Адвокат Полины Лурье, покупательницы квартиры Ларисы Долиной, Светлана Свириденко рассказала, что представители народной артистки России вышли на связь с предложением мирового соглашения по вопросу выселения певицы, сообщает RT.
Она охарактеризовала предложенные условия как крайне невыгодные, назвав их «кабальными».
«В условиях выселения они обозначили отказ от всяческих притязаний на их деньги, которые выражались в судебных расходах. Они не хотят компенсировать судебные издержки», — уточнила Свириденко.
Адвокат подчеркнула, что ее клиентка не намерена подписывать данное соглашение.
Ранее сообщалось, что Долина обращалась к Лурье с просьбой предоставить ей возможность для проживания в квартире в Хамовниках еще на несколько месяцев.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.