«Кабальные» условия: представители Долиной вышли на связь с Лурье с предложением

сегодня в 11:56

Адвокат Полины Лурье, покупательницы квартиры Ларисы Долиной, Светлана Свириденко рассказала, что представители народной артистки России вышли на связь с предложением мирового соглашения по вопросу выселения певицы, сообщает RT .

Она охарактеризовала предложенные условия как крайне невыгодные, назвав их «кабальными».

«В условиях выселения они обозначили отказ от всяческих притязаний на их деньги, которые выражались в судебных расходах. Они не хотят компенсировать судебные издержки», — уточнила Свириденко.

Адвокат подчеркнула, что ее клиентка не намерена подписывать данное соглашение.

Ранее сообщалось, что Долина обращалась к Лурье с просьбой предоставить ей возможность для проживания в квартире в Хамовниках еще на несколько месяцев.

