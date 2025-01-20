К жителям Озер придут газовые участковые

В понедельник, 20 января, с 10:00 до 11:00 состоится очередная встреча газовых участковых с жителями. В этот раз сотрудники Мособлгаза приедут к жильцам дома № 1 в 1-м микрорайоне города Озеры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Что полезного узнают жители на встречах с газовыми участковыми Мособлгаза? Например, о том, какие работы проводят газовщики во время планового техобслуживания в квартирах, кто проверяет наличие тяги в вентиляционных каналах, что произойдет, если житель не предоставит газовщикам доступ, где узнать дату проведения техобслуживания в конкретной квартире и почему опасно пользоваться устаревшей газовой плитой.

Это только малая часть вопросов, которые задают жители подмосковных многоэтажек во время встреч с газовыми участковыми. Специалисты отвечают на каждый из них и охотно делятся с абонентами важной и полезной информацией.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что необходимо максимально включиться в работу по поиску и найму персонала в сфере ЖКХ, так как наблюдается нехватка сотрудников.

«У нас очень заметно не хватает людей в каждом муниципалитете — все, что касается разнорабочих, а также работников ЖКХ и аварийных служб, и управляющих компаний», — сказал Воробьев.