К воспитанникам Дмитровского детского сада заглянули любимые герои мультиков
Фото - © филиала «ДЗФС» Центрального Дворца культуры «Созвездие»
Дружная команда аниматоров филиала «ДЗФС» Центрального Дворца культуры «Созвездие» заглянула в гости к воспитанникам детского сада № 3 «Сказка» в Дмитрове, передает пресс-служба администрации муниципалитета.
Любознательным котикам было интересно все: с чего начинается утро ребят, как проходят занятия и чем заканчиваются летние деньки в садике. Они с удовольствием приняли участие в утренней зарядке на свежем воздухе, увидели, что ребята дружно и с удовольствием занимаются, а также сами рассказали о пользе утренней гимнастики, показали, какими сильными и ловкими можно вырасти, если заниматься спортом.
А затем коты рассказали малышам о том, как важно играть в активные игры на свежем воздухе, чтобы быть здоровыми и закаленными.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.
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