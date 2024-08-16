К воспитанникам Дмитровского детского сада заглянули любимые герои мультиков

Любознательным котикам было интересно все: с чего начинается утро ребят, как проходят занятия и чем заканчиваются летние деньки в садике. Они с удовольствием приняли участие в утренней зарядке на свежем воздухе, увидели, что ребята дружно и с удовольствием занимаются, а также сами рассказали о пользе утренней гимнастики, показали, какими сильными и ловкими можно вырасти, если заниматься спортом.

А затем коты рассказали малышам о том, как важно играть в активные игры на свежем воздухе, чтобы быть здоровыми и закаленными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области