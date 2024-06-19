К проекту «Открой#Моспром» с начала года присоединилось около 1 млн человек

В столице к проекту «Открой#Моспром» с начала года присоединилось около 1 млн человек, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

За время существования проекта было проведено более 450 экскурсий на предприятиях пищевой, авиационной, фармацевтической, кабельной и других отраслей промышленности.

«Гости впервые заглянули на производство отечественных банкоматов с функцией рециркуляции денег. Она позволяет выдавать купюры, ранее внесëнные другим человеком, и реже проводить инкассации. „Открой#Моспром“ объединяет больше 130 промпредприятий Москвы. За 5,5 года работы проекта его участниками стали 16 млн человек», — отметил градоначальник.

Заместитель генерального директора АО «Корпорация ЭКОПОЛИС» Илья Федоров подчеркнул, что проект имеет крайне позитивный отклик у горожан, так как носит яркий социально-просветительский окрас.

«На наших заводах экскурсанты знакомятся со столичной промышленностью в сфере экологии, и по результатам приобщаются к осознанному образу жизни и ответственному отношению к окружающей среде. В частности, на заводе „Экопласт“ они могут ознакомиться с процессами переработки пластиков от электроники и увидеть какие товары можно сделать из вторичных материалов. Важно отметить, что интерес горожан к экопромышленности демонстрирует год от года стабильный рост», — заключил Федоров.