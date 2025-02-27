К празднику готовы: специалисты проверили крупную партию тюльпанов в Москве

Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса по Москве и Московской области в преддверии 8 Марта взяли пробу тюльпанов в одной из крупных столичных теплиц, передает корреспондент РИАМО.

«Традиционные цветы 8 Марта — это тюльпаны. К этому празднику наша компания подготовила большой объем этих цветов. Мы выращиваем около 10 видов, но самых распространенных два: пионовидный и классический», — сказал главный агроном агрокомбината «Московский» Андрей Радченко.

Он отметил, что пионовидный тюльпан имеет большее количество лепестков и больше похож на розу. Всего в теплице 1 га, на котором вырастили около 2 млн таких цветов.

Чтобы быть уверенными, что цветы не заражены насекомыми и дамам они принесут только радость, их надо проверить специалистам.

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«Исследование проводится методом случайного отбора. То есть мы проходимся по всей партии, а она у нас 5 тыс. штук. По ГОСТу мы должны отобрать в качестве образца 5% растений, но не менее 70 штук», — сказала главный специалист органа инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» по Москве и Московской области Софья Ганина.

Она добавила, что формируется средний образец в количестве 25 штук. Именно это количество растений поместят в специальный сейф-пакет, затем передадут в лабораторию для изучения на наличие насекомых.