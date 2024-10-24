К омбудсмену Подмосковья поступило почти 2 тыс обращений в 2024 году

За текущий период уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской поступило порядка 2 000 обращений по различной тематике, 1,5 тыс. из них письменные, сообщает пресс-служба омбудсмена Подмосковья.

«Почти 400 обращений поступило от военнослужащих и членов их семей в этом году. Вопросы самые разные, но в основном — это вопросы, касающиеся выплат денежного довольствия, мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, помощи в оформлении удостоверения ветерана боевых действий, — отметила Ирина Фаевская. — Мы были в разных филиалах военных госпиталей имени Вишневского, имени Бурденко. Периодически проводим такие встречи совместно с представителями прокуратуры, регионального фонда «Защитники Отечества», благотворительного фонда «Линия сердца».

Обратиться к уполномоченному можно несколькими способами: позвонить по телефону +7 (498) 602-32-20, написать на почту upchmo@mosreg.ru и прикрепить документы, подтверждающие нарушение прав, заполнить форму на официальном сайте или записаться на портале государственных и муниципальных услуг Московской области на дистанционное консультирование.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.